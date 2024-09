Bayesian, la Marina tenta il recupero dell'impianto di videosorveglianza

Sono entrati in azione i palombari della Marina militare specializzati in recuperi mirati nelle indagini sul Bayesian, il veliero affondato davanti alle coste di Porticello lo scorso 19 agosto. Nel naufragio morirono sette persone. I Comsubin, palombari e incursori stanno intervenendo per recuperare l'impianto di videosorveglianza e altri dispositivi presenti nell'imbarcazione. Tutto materiale che dovrebbe consentire di fare luce su quanto successo nel mare nei sedici minuti che hanno preceduto l'affondamento.

Gli inquirenti continuano a lavorare per ricostruire quanto successo la sera prima del naufragio. Secondo quanto emerso dalle indagini, non ci poteva essere nessuna festa a bordo. Mike Lynch, il magnate inglese che avrebbe curato in prima persona gli spostamenti del veliero, quella sera aveva ricevuto la notizia della morte dell'amico Stephen Chamberlain, coimputato nel processo per frode e assolto insieme al magnate inglese. L'imprenditore sarebbe stato tanto scosso dalla notizia che avrebbe deciso di tornare di nuovo in patria e interrompere così la vacanza.

