Arriva la fiction Sempre al tuo fianco sulla Protezione civile

Da domenica 15 settembre e per sei serate va in onda su Rai 1 in prima serata 'Sempre al tuo fianco'. La serie tv - una coproduzione Rai Fiction - 11 Marzo Film, per la regia di Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella - vuole raccontare come vivono e come affrontano le emergenze gli operatori della Protezione civile, persone normali in circostanze eccezionali.

I dodici episodi, ispirati a fatti realmente accaduti che hanno visto protagonisti gli uomini e le donne della Protezione Civile, ruotano intorno alla figura di Sara Nobili (Ambra Angiolini), responsabile del Rischio Vulcani a Stromboli. Sara ha fronteggiato alluvioni, cabinovie in panne, emergenze sanitarie e ogni genere di intervento gestito dalla Protezione Civile, scongiurando rischi enormi per il territorio. Una svolta importante nella sua carriera arriva quando viene informata di essere candidata a rivestire il ruolo di Capo delle Emergenze; l'altro candidato è Renato Lussu (Andrea Bosca), stimato medico e ricercatore con una grande esperienza maturata nelle missioni in Africa, ma soprattutto nuovo compagno di Sara dopo la fine del matrimonio con Massimo (Peppino Mazzotta), padre di sua figlia Marina (Tecla Insolia), ragazza dallo spirito ribelle e in forte conflitto con i genitori per via della separazione.

Marina non accetta la nuova relazione della madre con Renato - ma la comune sensibilità ambientalista smusserà i conflitti - né vorrebbe seguire la madre a Roma per il nuovo incarico.

"L'umanizzazione degli eventi, il poter dare un volto e una storia alla squadra della Protezione civile mi ha subito interessato" ha dichiarato il regista Marco Pontecorvo. "Penso che possa essere molto coinvolgente per gli spettatori vederli da vicino, raccontare le loro vite, i loro amori, le loro fragilità e i loro problemi personali, che vengono immediatamente messi da parte quando si deve intervenire per un'emergenza".

Tra emergenze di ogni genere, inserimento di stagisti, interazioni con le associazioni di volontariato e problemi familiari, Sara riuscirà a mettere a frutto competenza e umanità puntando sui suoi collaboratori, un gruppo che deve però ancora trovare coesione. Perché anche loro hanno segreti da affrontare e risolvere. Nel cast anche Fortunato Cerlino, Luigi Fedele, Thomas Trabacchi e Alessandro Tedeschi. Non si può non ricordare che sul set il 25 maggio del 2022 si sviluppò l'incendio che carbonizzò la montagna di Stromboli. Non a caso nelle scorse settimane ha suscitato polemiche la decisione della Rai di mandare in onda la serie. Peraltro l'azienda aveva spiegato di non essere intervenuta nella fase esecutiva delle riprese, che si era svolta "ad esclusivo carico della società produttrice". Nel tentativo di ricucire i rapporti con la comunità locale, Viale Mazzini aveva proposto di lanciare la fiction come un evento-anteprima che coinvolgesse l'intera comunità, ma gli isolani si sono opposti, chiedendo un risarcimento per i danni subiti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA