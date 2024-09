Amata, investire sulla cultura porta sviluppo turistico

"Questi eventi di grande importanza culturale diventano fondamentali per completare l'offerta turistica e riescono a dare un indotto secondario che va riconosciuto e sottolineato". Lo ha detto l'assessore regionale al Turismo e spettacolo Elvira Amata in merito a 'Inferno di Dante', in occasione del gran finale della stagione 2024 di quello che si è confermato come il kolossal dei record, il lavoro teatrale più visto in Sicilia negli ultimi anni.

"Una rassegna che quest'anno - ha sottolineato Amata - ha avuto oltre sessanta repliche e la notorietà di questo Inferno, rappresentato nello scenario unico al mondo delle Gole, ha attirato molti turisti oltre che tantissimi siciliani. In questo spettacolo si vedono gli attori e i danzatori, ma dietro c'è il lavoro dei produttori, del regista e di scenografi, costumisti, sarti, musicisti, coreografi e personale tecnico. Ecco perché l'investimento che facciamo sulla Cultura porta sviluppo economico e vantaggi al territorio: tutti dati leggibili a conclusione di questa rassegna".

"Mandiamo in soffitta - ha detto il regista Giovanni Anfuso - la stagione 2024, che ci ha donato una crescita di pubblico e motivi d'orgoglio e d'emozione. Ci sono tanti progetti che vedranno la luce nella prossima estate. Non escludiamo di riproporre il nostro Inferno e abbiamo già chiaro ciò che va migliorato e ciò che invece va tenuto così com'è perché scalda il cuore del nostro pubblico".

Buongiorno Sicilia, che produce Inferno, annunciato che nel 2025 verrà ripresa Odissea e messo in scena anche Orlando Furioso, sempre nelle Gole dell'Alcantara con la collaborazione del Parco botanico e geologico.



