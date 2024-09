Totò Schillaci in ospedale, 'condizioni stazionarie'. Il quadro clinico resta grave

ono stazionarie le condizioni di Totò Schillaci. Lo dicono dalla direzione sanitaria dell'ospedale Civico di Palermo.

Il quadro clinico dell'ex calciatore resta grave. Schillaci è seguito dall'equipe del reparto di pneumologia.

Il sostegno sui social. Foto d'epoca, video dei gol più belli, specie quelli con la maglia della nazionale ai Mondiali di Italia '90, e parole accorate d'incoraggiamento, con l'hashtag #forzatotò che sta spopolando. La risposta dei social non si è fatta attendere, dopo la notizia del nuovo ricoverò di Totò Schillaci all'ospedale Civico di Palermo, i tifosi di ogni fede calcistica stanno tributando omaggi e trasmettendo affetto per uno dei più popolari calciatori degli ultimi decenni.

Appassionati di ogni generazione contiunuano a pubblicare foto e commenti sulle varie piattaforme social, da Facebook a Instagram a X. Schillaci ha anche il sostegno e l'affetto di un gruppo di tifosi che si sono radunati davanti al reparto di pneumologia dell'ospedale civico di Palermo. Ma è tutto il mondo del calcio che si sta stringendo attorno al bomber di Italia '90.

Fra i primi a pronunciarsi il suo ex compagno di nazionale Roberto Donadoni, ai microfoni di Radioanch'io Sport: "Siamo tutti in apprensione per Totò Schillaci, mi auguro che tutto si risolva per il meglio".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA