Telecamere con Ia a Palermo per combattere abbandono rifiuti

"Il tema dell'abbandono dei rifiuti e della necessità di individuare i responsabili e di sanzionarli è uno degli impegni che Sispi intende portare avanti, ovviamente all'interno delle sue competenze". Con queste parole Giovanna Gaballo, Presidente Sispi, ha commentato il progetto di "controllo del territorio e prevenzione abbandono illecito rifiuti" a Palermo, condiviso tra Comune e Prefettura.

La Sispi unitamente al Comando di Polizia Municipale, ha iniziato i sopralluoghi per l'installazione di diverse telecamere nel perimetro via Galletti - via Messina Marine.

"Sispi si occupa - ha sottolineato la Presidente Gaballo - di quella che per il Comune di Palermo è un'emergenza non più procrastinabile. Chi sporca la nostra città va intercettato con tutti i mezzi". Il progetto, ha spiegato il vicepresidente Sispi, Salvatore Seminara, verrà realizzato con "l'installazione di telecamere dotate di software di intelligenza artificiale per mezzo delle quali è possibile identificare celermente coloro che gettando rifiuti commette l'illecito. Il sistema realizzato segnala alla Control room del Comando di Polizia Municipale gli "eventi" registrati insieme agli elementi identificativi dei contravventori elaborati dall'Intelligenza artificiale consentendo così l'immediato avvio delle procedure sanzionatorie o delle eventuali comunicazioni alla Procura della Repubblica".





