Riaperto asilo nido a Palermo chiuso dal 2007

Questa mattina, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l'assessore comunale all'Istruzione Aristide Tamajo, insieme alle famiglie, alla parrocchia e alle associazioni che operano nel quartiere, hanno inaugurato l'asilo nido "Giuliano e Lavinia Galante" nel quartiere di Danisinni. La struttura era stata chiusa nel 2007 per via di danni causati da infiltrazioni d'acqua e da allora mai più riaperta.

"Oltre al consolidamento strutturale, sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione interna ed esterna degli ambienti, la realizzazione degli impianti elettrico, idrico-sanitario e fognario, antintrusione, rivelazione fumi, di climatizzazione invernale ed estiva, e di produzione di energia da fonte rinnovabile (con pannelli fotovoltaici montati sul tetto dell'edificio). Il nido, fornito di tutti gli arredi e grandi elettrodomestici, è stato dotato anche di una una piattaforma elevatrice idraulica e di un montavivande. In questa prima fase di apertura, al suo interno lavoreranno tre educatrici, quattro ausiliari, un cuoco e un collaboratore amministrativo", afferma una nota del Comune.

"Da questo asilo nel quartiere di Danisinni, che riapre alla comunità e alla città, desidero rivolgere il mio augurio per un buon anno scolastico a tutti gli studenti palermitani, alle loro famiglie, al corpo docente e a tutto il personale scolastico. Il percorso che ha portato all'inaugurazione di oggi va avanti dal 2007. Nel 2022, dopo aver ritrovato ancora tutto incompiuto, abbiamo spinto le procedure ferme e oggi lo restituiamo, con soddisfazione ma senza trionfalismi, a una comunità che ne ha bisogno. Lo riapriamo in questo momento per 20 bambini e ci riserviamo nelle prossime settimane di ampliare la capienza e di fare partire le attività del consultorio al piano terra", ha detto Lagalla.

"Dopo tanto impegno e con grande gioia oggi inauguriamo il nuovo asilo nido di Danisinni, un tassello fondamentale in un mosaico più ampio legato ai servizi educativi per l'infanzia di cui Palermo ha estremamente bisogno. La tappa di oggi si inserisce in un piano più vasto per la nostra città che nei prossimi anni vedrà sorgere numerose strutture per i bambini: sono già aperti i cantieri per la realizzazione di nuovi asili nido all'Arenella, allo Sperone (sia in via Laudicina che in via XXVII maggio), a Cardillo, allo Zen 2 e in viale Michelangelo; siamo a lavoro anche a Borgo Nuovo e in via Sampolo, dove stiamo realizzando due scuole dell'infanzia, e a Tommaso Natale, dove apriremo un nido e uno spazio gioco", ha aggiunto Tamajo.





