Mostra di Canzoneri inaugura spazio espositivo a Palermo

S'inaugura il 12 settembre alle 18 in via Cluverio 7, a Palermo, il nuovo spazio multidisciplinare "In via Cluverio, Officina", creato da Josephine Flasseur, un luogo di fusione e vivacità dei legami tra Italia e Francia. Il nuovo spazio espositivo apre i battenti con il vernissage di "Sinopia", mostra personale di Michele Canzoneri con opere musicali di Giovanni Damiani.

Immaginata dalla direttrice artistica (ed artista a sua volta) Josephine Flasseur come luogo di incontro e dialogo tra artisti, "In via Cluverio, Officina" si propone come spazio di creazione attraverso cui promuovere l'intreccio tra differenti ambiti espressivi. "Inaugurare Officina con la mostra di Michele Canzoneri, artista italiano che ammiro e che lavora cercando l'unione e l'incontro tra discipline, tecniche e materiali, ha un forte significato per il manifesto alla base del nostro progetto. La scelta di Giovanni Damiani che pensa e compone la musica come un architetto, eleva ancora di più il nostro posizionamento poetico", dice Flasseur.

Sinopia è, tecnicamente, il disegno preparatorio usato in epoca medievale e rinascimentale per la realizzazione degli affreschi ed è anche il titolo scelto per la mostra dal pittore e scultore Michele Canzoneri (Palermo, 1944). La mostra è visitabile fino al 24 ottobre. Una dozzina, tra opere su carta, pitture e sculture, nonché il complesso registro, tanto tecnico quanto estetico, nel quale si colloca il suo originale linguaggio artistico: un procedere tra la dimensione grafica, pittorica e plastica a partire dalla dimensione della 'linea'.

La mostra presenta al pubblico alcune opere inedite dell'artista tra cui "Rosso Mediterraneo", una tecnica mista su carta antica completata quest'anno. La selezione dei lavori in mostra permette di ripercorrere alcune tra le tappe più importanti della produzione artistica di Canzoneri nel suo legame con la storia e con luoghi quali la Sicilia - grazie all'incontro a Cefalù con la figura di Re Ruggero e a Palermo con l'ignoto marinaio dei sotterranei del Palazzo dei Normanni - ma anche con altri luoghi del Mediterraneo, come il sito archeologico di Ebla, in Siria (III-II millennio a.C.).

Due le opere musicali "in mostra" del compositore e musicologo Giovanni Damiani (Palermo, 1966). Erede di una famiglia di ingegneri e architetti, Damiani considera "il suono come spazio da abitare. I brani selezionati entrano in sintonia con le opere di Canzoneri e il titolo della mostra. Il 24 ottobre, inoltre, è prevista l'esecuzione dal vivo di quello che Damiani definisce il "pezzo gemello" dell'ultimo brano multicanale: Studia e Invoca di cui sarà proposto il terzo movimento - Glossario dell'arcipelago - con interprete il flautista Alessandro Lo Giudice.



