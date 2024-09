Giuseppe Fiorello, 'io giornalista di nera indago a Palermo'

Al centro della storia, un intreccio di delitti e passioni movimenta le vite dei due fratelli Corsaro, in una Palermo contemporanea che fa da sfondo alle loro indagini. Fabrizio (Giuseppe Fiorello) è un giornalista dal carattere focoso e donnaiolo; Roberto (Paolo Briguglia) è un avvocato integerrimo e un fedele marito. Sono due personalità agli antipodi, ma la loro unione si rivelerà fondamentale per risolvere i casi più complessi. Giuseppe Fiorello, per anni volto di punta della Rai sbarca su Mediaset con una nuova serie, I Fratelli Corsaro, quattro prime serate in onda su Canale 5 da mercoledì 11 settembre. La fiction è tratta dai fortunati libri del giornalista siciliano Salvo Toscano. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Giuseppe Fiorello, Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli. La regia è di Francesco Miccichè.

L'attore in Sicilia era stato come regista con il suo bellissimo Stranizza d'Amuri (candidato anche ai David) e ci è tornato per la nuova serie Mediaset. Inizialmente Giuseppe Fiorello avrebbe dovuto vestire i panni del fratello minore Roberto - come racconta in un'intervista con l'ANSA (disponibile anche in versione video sul sito Ansa.it) - ruolo che è poi stato affidato al co-protagonista Briguglia: "Nelle prime sedute di sceneggiatura per me si pensava a Roberto perché ha aspetti che mi somigliano moltissimo: la pacatezza, quella punta di ipocondria, l'attaccamento alla famiglia, la precisione. Ma quello che mi piace di più è proprio la relazione tra questi due fratelli, che si amano molto e nelle cui figure molti italiani si potranno a mio avviso riconoscere".

"Anni fa ho letto dei libri di Toscano e mi hanno appassionato, perché non c'erano macchiette ma una giusta dose di ironia e giallo. E poi c'era Palermo, città che conosco poco rispetto a Catania. È bellissima e ci ha accolto a braccia aperte".

Per anni volto delle fiction Rai, ora Giuseppe Fiorello passa a Mediaset. "Vorrei precisare che non ho mai avuto l'esclusiva con nessuno, sono libero. Alla Rai devo tanto, poi mai dire mai.

Ora volevo fare questo progetto che ho proposto a Cammilla Nesbitt. È stata la più veloce ad ottenere i diritti. La persona giusta è la produttrice giusta. Il progetto è realizzato da lei con CamFilm insieme a Taodue.



