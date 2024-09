Incidenti stradali, 24enne morto nel Trapanese

Incidente mortale ad Alcamo Marina (Trapani). Un giovane di 24 anni, Salvatore Scarcella, ha perso la vita in via Stella Cinese. Secondo le prime ricostruzioni, Scarcella, alla guida della sua moto Bmw GS 1200, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e urtando violentemente un muro di contenimento. Sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi. Al momento si esclude il coinvolgimento di altri veicoli. Nonostante l'intervento del 118, per il giovane non c'è stato nulla da fare: le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate fatali.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA