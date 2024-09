Droga: vescovo Palermo a Schifani,varare legge su dipendenze

L'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ha chiesto al presidente della Regione Renato Schifani l'approvazione della legge contro le dipendenze. Lo ha fatto durante un incontro tenutosi ieri al Palazzo arcivescovile.

Il testo della normativa era stato consegnato il 25 luglio dello scorso anno al presidente dell'Assemblea regionale Gaetano Galvagno ma non è mai arrivato nell'aula di Sala d'Ercole. Alla sua definizione hanno contribuito, oltre alla chiesa palermitana, anche l'Università, Sos Ballarò, Rete riduzione del danno, La casa di Giulio e Ourvoice.

Lorefice ha evidenziato "l'urgenza dell'avvio dell'iter parlamentare della proposta di legge che prevede un sistema integrato e diffuso di prevenzione: dal trattamento, alla riduzione del danno e all'inclusione sociale in materia di dipendenze patologiche". Secondo Lorefice "Il presidente della Regione, accogliendo le sollecitazioni e le preoccupazioni dell'arcivescovo di fronte al dilagare dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani e i giovanissimi, ha assicurato il proprio interessamento per accompagnare l'iter di approvazione della proposta di legge e, nel frattempo, di procedere al finanziamento di qualche stralcio".



