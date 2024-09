Donna trovata morta in casa a Palermo, disposta autopsia

Una 59enne è stata trovata morta in casa dai Vigili del fuoco a Palermo in via Marabitti. Le squadre di soccorso sono state chiamate perché della donna non si avevano notizie da giorni. Non appena dentro i pompieri l'hanno trovata riversa per terra in una pozza di sangue. Anche nel letto c'erano tracce di sangue. Sono intervenuti gli agenti di polizia e il medico legale. Dopo l'ispezione sul corpo la Procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte.

Per strada non la vedevano da tre giorni. E la sua assenza si è fatta notare. "Salutava sempre tutti - racconta un vicino di casa - Aveva il sorriso degli angeli. Era donna molto gentile e bella". Da tre giorni in quell'abitazione il condizionatore non aveva smesso di funzionare. I vicini hanno l'hanno cercata in casa, ma non hanno avuto risposte. Da qui la decisione di chiamare i Vigili del fuoco che hanno trovato la 59enne morta.

Sono in corso indagini da parte della polizia anche se non si esclude che la donna possa essere deceduta per un malore. La salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale del Policlinico per l'autopsia.



