Bus scalo Palermo non climatizzato,Schifani 'ingiustificabile'

"Un pessimo biglietto da visita per le migliaia di cittadini e turisti che ogni giorno arrivano o partono dall'aeroporto di Palermo. Non è assolutamente giustificabile che, sulla navetta di collegamento dal gate all'aereo, l'aria condizionata non funzioni. Di questo disservizio informerò i vertici della Gesap e dell'Enac per esprimere il mio più vivo disappunto per la situazione di grande disagio subita da numerosi passeggeri, considerata soprattutto la temperatura elevata all'interno del veicolo". Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che in partenza dall'aeroporto di Palermo per raggiungere Rimini con un volo della compagnia Ryanair, è stato, insieme ad altre decine di viaggiatori, sfortunato testimone del disservizio.

"Trattandosi di un servizio essenziale per il comfort dei passeggeri - sottolinea il governatore - sarebbe opportuno garantire il perfetto funzionamento dell'aria condizionata o provvedere tempestivamente alla risoluzione di eventuali guasti.

Auspico che possano essere presi provvedimenti immediati per evitare che tali disagi si ripetano in futuro e per migliorare la qualità dei servizi offerti ai clienti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA