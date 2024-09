A Corleone un 'museo' immersivo della memoria antimafia

L'installazione interattiva e immersiva realizzata a Corleone dalla società "Plesh" si ispira a travel app "NOma - Luoghi e storie NOmafia", ideata dall'associazione "Sulle Nostre Gambe". Inaugurata nel pomeriggio nella Casa del Popolo, in via Bernardino Verro - primo sindaco socialista di Corleone assassinato dalla mafia nel 1915, che proprio in questo immobile fondò la cooperativa "Unione Agricola" -, è una raccolta di storie e testimonianze sulle stragi di mafia.

Presenti Maurizio Murciato, ceo e founder di Plesh, Tiziano Di Cara (tra i fondatori dell'associazione 'Sulle nostre gambe', insieme con Pif, Emanuela Giuliano, figlia di Boris, e Roberta Iannì, figlia di Carmelo), Lucenzo Tambuzzo, ideatore e direttore artistico e generale del progetto iArt Fivas e direttore di iWorld, Pif e Walter Rà, sindaco di Corleone.

L'opera permanente è la concretizzazione immersiva dell'app in una grande stanza buia. Si è circondati da tre grandi pareti interattive. Plesh e NOma hanno creato anche una sala museale dedicata ai "Picciriddi". Dal 14 settembre, per 3 week end consecutivi, sarà possibile visitare NOma nell'ambito delle Vie dei Tesori.

"Per tenere vivo il ricordo delle vittime - dice Murciato - abbiamo scelto di dar vita a un'esperienza immersiva e interattiva capace di trasmettere emozioni che vanno a risvegliare la 'responsabilità di memoria".

"iArt NOma rappresenta un momento importante del progetto iArt Fivas, perché pone l'accento sulla memoria e sulla necessità di legalità come momenti di rigenerazione urbana, sociale, economica e culturale dell'intero territorio di Ficuzza e della Valle del Sosio", dice Tambuzzo.

"Per troppo tempo il nome di Corleone è stato associato alla mafia, con un'accezione negativa che ha segnato in modo indelebile l'immagine di questa città. Uno dei nostri doveri, come amministratori e come cittadini, è quello di cercare di cancellare questo stereotipo così ingiusto", osserva il sindaco Walter Rà.

L'iniziativa dell'installazione 'iArt NOma - Luoghi e storie NOmafia' si inserisce nell'ambito del progetto iArt Fivas che ha coinvolto tra maggio e giugno scorsi 32 artisti muralisti provenienti da 9 Paesi. Per quanto riguarda la street art, sono stati realizzati murales negli 8 comuni coinvolti nel progetto: Bisacquino (capofila), Campofiorito, Chiusa Sclafani, Corleone, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Prizzi e Roccamena. Le opere raffigurano elementi identitari dei luoghi, si ispirano a scene di importanti film (es. "Nuovo Cinema Paradiso" di Giuseppe Tornatore, "È arrivata la felicità", "Accade una notte", "L'eterna illusione" di Frank Capra), oppure ritraggono attori di fama internazionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA