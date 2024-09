Tenta di rubare ruota, ma resta con mano bloccata sotto auto

È rimasto bloccato con la mano sinistra sotto la ruota di un'automobile mentre cercava di smontarla nel tentativo di rubarla. A 'liberarlo' sono stati agenti della squadra Volanti della Questura di Catania che in quel momento stavano passando in via del Plebiscito. L'uomo, un 44enne pluripregiudicato, è stato medicato da personale del 118.

Dal controllo dell'autovettura i poliziotti hanno avuto modo di constatare che, poco prima, il 44enne aveva infranto il deflettore anteriore destro, aveva aperto il bagagliaio e con l'utilizzo del cric in dotazione aveva cominciato a smontare la ruota anteriore destra per poi passare a quella posteriore rimanendo però bloccato. E' stato arrestato per tentato furto aggravato e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.





