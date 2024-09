Teatro Libero Palermo, 40 titoli per la nuova stagione

Prende il via il 24 ottobre la cinquantasettesima stagione del teatro Libero Palermo, dal titolo "Attraversamenti". L'apertura è affidata allo spettacolo Tracks, tra i progetti internazionali in stagione, una produzione della compagnia francese Cie Zahrbat, a Palermo con il sostegno dell'Institut Français Italia, che mette insieme danza hip hop e musica jazz, sulla coreografia di Brahim Bouchelaghem.

"Attraversamenti" è un viaggio nella contemporaneità che supera la distinzione tra i generi della scena e che indaga le relazioni umane, la famiglia, il mondo del lavoro, il mito. Una stagione che spazia dai classici e i classici rivisitati alla drammaturgia contemporanea italiana ed europea, alla danza, il teatro visuale e la performance. Alla programmazione serale si affianca una fitta e variegata programmazione rivolta ai giovani e agli studenti di ogni ordine e grado.

"Una programmazione coraggiosa e insolita- dice Luca Mazzone, direttore del teatro Libero - che fugge via dal mainstream e cerca invece di valorizzare i percorsi più attenti e colti della scena contemporanea italiana ed europea".

Sono oltre quaranta i titoli per un complessivo di 205 alzate di sipario.

Sette le produzioni in programma, tra queste: "La notte… canta", del premio Nobel Jon Fosse, per la regia di Beno Mazzone; "Non una di meno", di Manlio Marinelli per la regia di Lia Chiappara e la riscrittura originale del mito di Fedra, "Ippolito/Fedra£, della giovane drammaturga e regista, Valeria La Bua. Poi, "Il barone rampante" di Italo Calvino nella scrittura di Luca Mazzone.

Il cartellone Isola di teatro - La domenica per le famiglie si apre il 17 novembre con" La bella e la bestia", di Massimiliano Burini, produzione Fontemaggiore. Inoltre, un ampio progetto per le scuole.



