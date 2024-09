De Luca e Scopelliti, sindaco ed ex a confronto a Taormina

Un sindaco e un ex primo cittadino a confronto domenica a Taormina. Nella sala conferenze dell'archivio storico, alle 18, il sindaco della Perla dello Ionio, Cateno De Luca, dialogherà con l'ex sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Scopelliti. L'occasione è la presentazione del libro - intervista 'Io sono libero' dell'ex governatore della Calabria che racconta le vicende giudiziarie che lo hanno interessato. Modera l'incontro il giornalista Mauro Romano.

"Sarà - ha commentato il presidente del Consiglio Comunale di Taormina, Pinuccio Composto, promotore dell'incontro - un momento interessante, non soltanto per conoscere l'opinione del diretto interessato su quanto ha subito, ma anche per mettere a confronto due differenti esperienze amministrative".

Scopelliti ha parlato della sua esperienza con il giornalista Franco Attanasio nel carcere di Arghillà dove stava finendo di scontare una condanna a quattro anni e sette mesi di reclusione per falso ideologico relativa ad alcune vicende accadute, tra il 2008 e il 2009, quando era sindaco di Reggio Calabria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA