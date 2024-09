Carabinieri: col. Incabone comandante provinciale a Siracusa

Si è insediato il colonnello Dino Incarbone che ha assunto l'incarico di comandante provinciale dei Carabinieri di Siracusa. Succede al parigrado Gabriele Barecchia, trasferito a Roma dove rivestirà, al Comando Generale dell'Arma, il ruolo di capo ufficio del VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio.

Il colonnello Incarbone dal 1991 al 1994 ha frequentato la Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli e dal 1994 al 1996 il 176simo Corso dell'Accademia Militare di Modena dove ha conseguito la nomina a sottotenente, proseguendo il proprio iter formativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Nel 1999, dopo essersi laureato in Giurisprudenza all'università La Sapienza di Roma, è stato destinato, come primo incarico, al Battaglione Carabinieri Lazio quale comandante di Plotone e di Compagnia.

Dal 2000 al 2002 ha comandato il nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Catanzaro, per poi, con la promozione a Capitano, assumere quello della Compagnia di Girifalco. Nel 2007, invece, ha assunto il comando della Compagnia di Partinico (PA), dove è rimasto fino al 2013. Dal 2013 al 2020 ha ricoperto l'incarico di comandante del nucleo Investigativo del gruppo Carabinieri di Ostia, dove ha maturato una significativa esperienza nel campo delle investigazioni, conducendo alcune delle più note inchieste sulla criminalità organizzata operante sul litorale romano, tra cui quella nei confronti del noto clan Spada, operando ingenti sequestri di droga, armi e patrimoni immobiliari per svariati milioni di euro. Nel 2020, ha rivestito l'incarico di capo ufficio Operazioni-Addestramento-Informazioni-Orientamento dello Stato Maggiore del Comando Legione Lazio di Roma. Nel corso della carriera militare ha ricevuto varie onorificenze tra cui la Medaglia d'Argento al merito di Lungo Comando e la Croce d'Oro con Torre per Anzianità di Servizio. E' sposato e ha una figlia.





