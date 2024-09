Calcio: terza maglia celebra il melting pot di Palermo

Svelata la terza maglia del Palermo, che sarà indossata dalla prima squadra maschile, da quella femminile e dalle rappresentative giovanili. Il kit dello sponsor tecnico Puma celebra la storia millenaria della città come capitale del Mediterraneo, in particolare con una palette multicolor ispirata ai paesi del Maghreb e del Medio Oriente, alla sua storia e all'architettura arabo-normanna che è patrimonio dell'umanità Unesco.

Oltre all'esecuzione multicolor del pattern della maglia che decora le maniche e i profili laterali a contrasto con la base Warm White sul petto spicca l'utilizzo del logo vintage disegnato da Piero Gratton e usato dal Palermo dal 1979 al 1986; logo amatissimo dalla tifoseria, incorniciato da un iconico rombo verde.

Il lancio del kit è accompagnato da un nuovo capitolo della campagna "This is where I belong" che celebra la passione per i colori rosanero come un luogo ideale nel mondo, dove tutti i tifosi possono sentirsi a casa, anche lontani da Palermo o anche senza essere palermitani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA