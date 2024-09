Calcio: Palermo; Verre: "Un orgoglio tornare, sosta ci aiuta"

Chiamarlo volto nuovo fa sorridere, perché Valerio Verre aveva già in curriculum trentaquattro presenze con la maglia del Palermo, prima di quella firmata. Il centrocampista, classe 1994, è alla terza parentesi rosanero. Una vecchia, nuova avventura, che nasce con le migliori intenzioni da parte di Verre. "La mentalità - assicura - per me è sempre la stessa: mi devo impegnare a ogni allenamento. Sono contentissimo di essere arrivato a titolo definitivo, è un impegno e un orgoglio. Il legame che ho con la città e la maglia è importante". Dopo quattro punti in altrettante gare, la formazione rosanero deve fare quadrato e ripartire. "Conosciamo la difficoltà della Serie B - sottolinea Verre - e siamo partiti con due trasferte difficili, poi a Cremona abbiamo dato un messaggio importante. La sosta ci serve molto, dobbiamo ripartire più forti. Personalmente ho subito un piccolo infortunio. Ho fatto un mese e mezzo da solo ma ho svolto doppi allenamenti ogni giorno. Lo staff mi ha trovato benissimo. L'infortunio è stato una casualità, purtroppo succede. Lavoro per recuperare il prima possibile".



