Tenta di rubare auto, inseguito da proprietario e poi arrestato

Rubano un'auto a Catania e il proprietario, dopo aver chiamato la Polizia, la ritrova a poca distanza e nel frattempo insegue un uomo che ritiene l'autore del furto indicandolo al grido di 'E' lui, E' lui' ai poliziotti nel frattempo intervenuti, che bloccano un 39enne, poi arrestato. Il furto dell'auto era avvenuto in via Zurria ed il proprietario l'aveva ritrovata nella vicina via Stella Polare, entrambe nel quartiere di San Cristoforo. La Polizia ha accertato che l'uomo dopo aver abbandonato l'auto rubata, nella vicina via Plebiscito si era introdotto all'interno di un'altra autovettura dopo averne forzato la portiera con una chiave adulterina ed aveva forzato l blocco accensione nel tentativo di asportarla.

Il proprietario del veicolo ha formalizzato una denuncia presso gli Uffici di Polizia. Il 39enne è stato arrestato per il reato di tentato furto aggravato e, su disposizione del pm di turno, è stato posto ai domiciliari



