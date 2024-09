Raccolta libri scolastici per studenti figli di detenuti

Una raccolta di libri scolastici destinata agli studenti delle scuole superiori, figli di detenuti e di persone che hanno avuto problemi con la giustizia E' l'iniziativa sociale promossa dall''associazione Difesa e giustizia nata per sostenere famiglie in difficoltà economica.

"La raccolta di libri scolastici - spiega il portavoce dall'associazione, l'avvocato Massimo Ferrante - mira a rispondere a due importanti obiettivi: sociale e rieducativo. Da un lato, vogliamo alleviare il peso economico che grava sulle famiglie in cui un genitore è detenuto o ha scontato una pena, offrendo loro un sostegno concreto per l'acquisto di materiali scolastici. Dall'altro, riconosciamo nell'istruzione uno strumento fondamentale per l'emancipazione personale e la costruzione di un futuro migliore. Crediamo fermamente che ogni ragazzo debba avere accesso all'istruzione, indipendentemente dalle difficoltà economiche e sociali in cui si trova".

Per contribuire alla raccolta si può inviare un elenco dei libri disponibili alla mail difesa.giustizia@gmail.com, specificando titolo, edizione e casa editrice, oltre alla scuola in cui sono adottati. Le famiglie interessate a ricevere i libri possono contattare l'associazione inviando un messaggio WhatsApp al numero 3514688181. Difesa e giustizia fornirà tutte le informazioni necessarie per ricevere i libri gratuitamente.

"Questa iniziativa - sottolinea Ferrante - rappresenta un piccolo gesto di solidarietà che può fare una grande differenza nella vita di molti giovani. Difesa e giustizia invita tutti a unirsi a questa campagna, affinché nessun ragazzo venga escluso dall'istruzione per motivi economici"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA