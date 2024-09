Muffa su fascicoli, Corte appello chiede aiuto ad avvocati

Infiltrazioni d'acqua dalle coperture della struttura hanno danneggiato fascicoli di processi degli anni scorsi a Catania, alcuni dei quali sono ricoperti da muffe, e la Corte d'appello ha avviato la loro ricostituzione chiedendo gli atti agli avvocati. Dopo l'emissione di decreti di "surrogazione di copie agli originali mancanti", come previsto dall'articolo 112 del codice di procedura penale, 44 fascicoli sono stati già ricostruiti e la Corte d'appello ritiene che presto lo saranno tutti. Nel caso fosse impossibile il procedimento dovrà essere 'ripetuto'.

I danneggiamenti dei fascicoli sono stati causati da infiltrazioni d'acqua piovana durante le piogge degli scorsi anni. Nell'ottobre del 2022 venne giù il soffitto di uno degli uffici del Giudice per le indagini preliminari, nel Palazzo di Giustizia. Il crollo non fece registrare fortunatamente feriti perché avvenne nella notte, quando l'ufficio era chiuso e non c'era personale presente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA