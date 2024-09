Lagalla, 225 milioni Pon Metro Plus per rigenerare Palermo

"Il Pon Metro Plus mette a disposizione di Palermo e della Città Metropolitana 225 milioni di euro. Se a questi aggiungiamo i 70 milioni che sono stati resi disponibili con l'approvazione del Rendiconto 2023 abbiamo risorse per avviare la rigenerazione di questa città". Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che, insieme agli assessori Rosi Pennino, Pietro Alongi, Maurizio Carta e Aristide Tamajo, ha presentato, nella sala Scaglione del Palazzo Palagonia, il "Programma Nazionale Metro Plus e città medie Sud 2021-2027".

Il piano mira a favorire anche occupazione e crescita. A beneficiarne in Italia sono 14 città metropolitane. "Gli ambiti di intervento - ha spiegato Lagalla - sono la transizione digitale, la transizione verde, l'inclusione e innovazione sociale, la rigenerazione urbana. Particolare rilievo assume la volontà strategica dell'Amministrazione di intervenire su aree esterne a quelle del capoluogo per un importo complessivo di 39 milioni in linea con gli obiettivi della Città metropolitana. Il Comune non ricorre più ad anticipazioni cassa - ha concluso il sindaco - ma spende risorse proprie. La cassa comunale dispone di 320 milioni di euro. Non accadeva da decenni. Palermo, a due anni dall'insediamento di questa amministrazione, sta cercando con i fatti di avviare la sua rigenerazione".



