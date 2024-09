Cucine di Sicilia e Madera, cene stellate a Villa Sant'Andrea

Le tradizioni culinarie di Sicilia e Madera si incontreranno al ristorante Brizza di Villa Sant'Andrea, del gruppo Belmond Hotel, a Taormina Mare, dove il 17 e il 18 settembre prossimi sono in programma due cene speciali a 'quattro mani' con l' executive chef Agostino D'Angelo e il collega Diogo Costa del William Restaurant, una Stella Micheln al Reid's palace. Il percorso degustazione di sei portate da loro ideato per l'occasione, punta a esaltare i sensi attraverso nuove forme e visioni della materia prima selezionata, raccontando l'incontro tra il mar Mediterraneo e l'Oceano Atlantico in piatti straordinari presentati a ognuno degli otto tavoli in riva al mare.

Nato a Funchal, José Diogo Costa è il creative executive chef del Reid's Palace, del gruppo Belmond Hotel, dal 2024.

Semplicità, ingredienti freschi e locali contraddistinguono la sua cucina rispettosa dell'essenza madeirense e portoghese.

Frutti locali e tropicali fanno da cornice ai suoi piatti, come accade nella trota marinata al flambé da seixal, servita con cetriolo fermentato, ciliegia del Surinam, alchechengi e croccante di crescione.

Ai sapori della cucina madeirense si alterneranno le creazioni dell'executive chef Agostino D'Angelo, che si dedica allo sviluppo della cucina di Villa Sant'Andrea dal 2018 e che guida il dining Brizza sin dalla sua apertura nel 2022. A contraddistinguere i suoi piatti è la genuinità degli ingredienti autoctoni siciliani, dal mosaico di pesce e crostacei leggermente marinati con agrumi e frutta in zeste, essiccati e in gel allo scampo in emulsione ai crostacei, polvere di corallo d'astice, cipolla all'agro e medaglione di tuberi.



