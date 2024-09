Sanità: Schifani, basta fondi a privati se liste d'attesa lunghe

"Mi riprometto, nei prossimi giorni, di tornare sull'aspetto ospedaliero, per vedere come funzionano le emergenze. Farò qualche visita inaspettata. Devo rispondere a ciò che si sente dire, cioè che per una visita occorrono cinquecento giorni di attesa in una struttura pubblica, Noi abbiamo distribuito decine di milioni per abbattere le liste d'attesa. Sia sul pubblico che sul privato.

Voglio capire bene quali sono i tempi di lista d'attesa anche dei centri privati. Se sono questi e sono lunghi valuteremo anche il ritiro di questi finanziamenti". Così il presidente della regione Siciliana, Renato Schifani, parlando nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans, rispondendo ad una domanda inerente alle nomine dei manager della Sanità siciliana.





