Schifani, "Dalla Chiesa simbolo dello Stato contro mafia"

"Oggi, nel 42º anniversario della barbara uccisione del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, ho voluto rendere omaggio a un uomo che ha rappresentato con coraggio e determinazione lo Stato nella sua lotta contro la mafia. Il generale Dalla Chiesa, con la sua integrità e il suo impegno incrollabile, ha pagato con la vita il prezzo del suo senso del dovere e della sua fedeltà alle istituzioni". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che questa mattina ha depositato una corona d'alloro sul luogo della strage, in via Isidoro Carini a Palermo.

"In questo giorno - ha proseguito Schifani - il mio pensiero va anche a sua moglie, Emanuela Setti Carraro, e all'agente Domenico Russo, vittime innocenti della mano mafiosa. Il loro sacrificio non può essere mai dimenticato. È nostro dovere continuare a ricordare e a tramandare la memoria di questi eroi, affinché il loro esempio sia guida per le future generazioni".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA