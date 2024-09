Prisco, la mafia non ha spento la luce di Dalla Chiesa

"La mafia 42 anni fa spezzò tre vite, ma non riuscì a spegnere la luce della loro speranza.

Carlo Alberto Dalla Chiesa, che fu ucciso in via Carini a Palermo con sua moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo, è stato e sarà sempre un simbolo di coraggio e integrità": lo sottolinea il sottosegretario all'Interno con delega ai Vigili del Fuoco Emanuele Prisco, nell'anniversario della strage di via Carini. "La sua eredità - afferma in una nota - ci insegna che la legalità è un valore fondamentale ed è e resta l'unica strada per costruire una coscienza collettiva che garantisca all'intera Nazione un futuro libero dalle mafie".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA