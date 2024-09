Calcio: Baniya, 'voglio vincere col Palermo'

In rosanero da una settimana, ha esordito a Cremona, si è infortunato, ma spera di recuperare nel corso del campionato di serie B. Il difensore Rayyan Baniya è stato uno degli ultimi colpi del Palermo in sede di mercato, nazionale turco alla corte del ct Vincenzo Montella, prelevato dal Trabzonspor Kulübü, in prestito con diritto di opzione.

Venticinquenne, nato a Bologna, ha iniziato a giocare in Italia, dove è tornato con grande convinzione. "Ero andato in Turchia con l'idea di tornare più forte in Italia Tanti aspetti mi hanno spinto a scegliere Palermo - assicura - a cominciare dal progetto, l'importanza del club. Ho parlato anche con Dionisi e De Sanctis. Palermo era la mia prima scelta, sono contento di essere qui. So benissimo cosa vuol dire Palermo, conosco le ambizioni della società". Gli obiettivi sono la promozione e, a livello personale, la conferma tra le file della nazionale turca. "Portare questa maglia addosso è un grande orgoglio. I tifosi sono fantastici, sono famosi in Italia, avevo visto tanti video. Essere convocato da Montella in nazionale è un grande sogno, ci sono stato a ottobre e spero di tornarci. Palermo è la piazza giusta. Lavoro per tornare il prima possibile in campo".

