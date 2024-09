Bayesian: Piantedosi incontra vigili del fuoco intervenuti

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha fatto visita al comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo. Il ministro è stato accompagnato dal capo dipartimento, prefetto Renato Franceschelli e dal capo del corpo nazionale vigili del fuoco Carlo Dall'Oppio. È stata l'occasione per ringraziare i vigili del fuoco, alla presenza del prefetto di Palermo Massimo Mariani, per l'attività svolta nel recupero delle vittime del tragico naufragio del veliero Bayesian, avvenuto nelle acque di Porticello lo scorso 19 agosto nel quale persero la vita 7 persone. Il ministro ha incontrato il comandante provinciale Girolamo Bentivoglio Fiandra e il direttore regionale Agatino Carrolo e alcuni pompieri e sub che hanno partecipato all'emergenza.





