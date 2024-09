Reliquie di San Benedetto il Moro restaurate da Sicilbanca

Sicilbanca conferma il proprio impegno verso iniziative che salvaguardano, raccontano e valorizzano il patrimonio e il territorio siciliano. Tra le attività più significative il recente completamento dei lavori di restauro delle reliquie di San Benedetto il Moro. Questa azione a sostegno dei Frati Minori di Sicilia si inserisce nel più ampio contesto di progettualità che ha caratterizzato l'apertura della nuova filiale palermitana "Gino Morici", inaugurata lo scorso 29 giugno. Il cofinanziamento del restauro rappresenta una delle molteplici iniziative intraprese da Sicilbanca.

Le reliquie di San Benedetto il Moro, danneggiate a seguito del terribile incendio sul monte Grifone, sono state affidate per il restauro a una ditta specializzata, selezionata dopo un'accurata analisi dei Frati Minori di Sicilia. Attualmente sono esposte all'interno della Cattedrale di Palermo e custodite in un'urna di vetro, in attesa che venga stabilita la collocazione ufficiale definitiva.

"Il supporto al restauro delle reliquie di San Benedetto - afferma il presidente di Sicilbanca, Giuseppe Di Forti - racchiude la nostra attenzione a sostenere iniziative che valorizzano culturalmente e socialmente la nostra comunità.

Sicilbanca è fermamente impegnata a essere un partner attivo al fianco delle istituzioni e delle realtà del territorio, per costruire insieme un futuro di valore condiviso. Questa operazione di restauro non solo rafforza il legame tra banca e comunità, ma riafferma anche il nostro ruolo di istituto bancario impegnato a distinguersi per umanità, etica e trasparenza".

In omaggio a San Benedetto il Moro, compatrono di Palermo insieme a Santa Rosalia, simbolo di integrazione e accoglienza, Sicilbanca supporta anche il Convegno Internazionale di Studi del 23 e 24 ottobre, con partner Università degli Studi di Palermo, Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, Frati Minori di Sicilia e Fondazione Sicana. Questo evento vedrà la partecipazione di professori e studiosi internazionali, per discutere il tema "Schiavitù e santità nera a 500 anni dalla nascita di San Benedetto il Moro".



