Palermo: torna L'acchianata delle Rosalie, 100 gli artisti

Uno spettacolo itinerante che, la sera del 4 settembre, accenderà i riflettori sulla santa patrona di Palermo, Santa Rosalia, tra momenti di devozione e spettacolo. Torna la seconda edizione de "L'acchianata delle Rosalie" il percorso che dalla scala vecchia porta al Santuario di Santa Rosalia, con protagonisti 100 artisti tra musicisti, cantanti, comici e ballerini. Un'iniziativa prodotta dalla cooperativa Le Baccanti e patrocinata dal Comune di Palermo.

Saranno 4 le postazioni lungo il percorso nelle quali si terranno le performance artistiche. Ognuno di loro eseguirà un cameo, una preghiera alla Santuzza, con le loro arti. E saranno gli Ottoni Animati, la compagnia Danze storiche, Manutsa, Elena Pistillo, Lucina Lanzara e Mauro Cottone, Marco Manera, Giuditta Perriera, Ivan Fiore, Daniela D'Amico, Trio Gino Carista e Caterina Vitale, Michele Piccione, Moschella e Mulè, Lello Analfino, Daria Biancardi, Bataria Siciliana di Giovanni Parrinello, Toti e Totino, Emanuela Fai e Duilio Virzi, Enzo Mancuso, la compagnia Giuseppe Provinzano (con 'Va 'Va Luci di Franco Scaldati), la compagnia Daniela Pupella, la compagnia Città laboratorio, la compagnia Le Rosalie, la compagnia Angelo Butera e tanti altri. Ogni postazione vedrà esibirsi uno gruppo di artisti che si alterneranno nel corso della serata, a partire dalle 20.30 fino alle 23, ripetendo ciclicamente la propria performance, il loro omaggio alla patrona, ogni 60 minuti.

A dare il via all'iniziativa, alle 20, sarà il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Presentano l'evento Massimo Minutella e Licia Raimondi. "L'Acchianata - spiega il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla - è un momento di straordinaria partecipazione civica, un pellegrinaggio che raduna fedeli e visitatori da tutta la Sicilia e quest'anno, ancor di più, sarà celebrata con un grande festeggiamento che vede la partecipazione di numerosi artisti desiderosi di rendere omaggio alla santuzza. A lei, rinnovo la preghiera per questa città e i suoi abitanti, affinché Palermo possa rifiorire grazie alla cura espressa da ogni cittadino come da ogni istituzione del territorio.

Ringrazio tutti coloro che renderanno possibile questo spettacolo di fede e ringrazio l'assessore alla cultura, Giampiero Cannella, per l'attenzione e l'impegno nella gestione di questo importante anno rosaliano, i cui eventi proseguiranno ancora nei prossimi mesi".

In occasione della serata sarà messo a disposizione un servizio di bus navetta che consentirà ai viaggiatori di arrivare al belvedere di Monte Pellegrino. Sarà attivo dalle 19.30 alle 24. "L'appuntamento con l'Acchianata è per questa città e per l'amministrazione un momento molto importante - prosegue l'assessore alla cultura del Comune di Palermo, Giampiero Cannella - quest'anno abbiamo coinvolto oltre 100 artisti che dedicheranno una loro performance alla Santa Patrona di Palermo e saranno suddivisi in quattro diverse stazioni per creare un percorso narrativo ed emozionale che condurrà i pellegrini fino al santuario".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA