Migranti: la nave Humanity 1 aperta ai visitatori a Siracusa

"Vogliamo dare al pubblico la possibilità di visitare la nave di soccorso, vedere la mostra fotografica e parlare con i membri dell'equipaggio per capire meglio cosa facciamo". La nave di soccorso Humanity 1 è ormeggiata da qualche giorno al porto di Siracusa e da oggi è anche visitabile.

"Invitiamo i siracusani - spiega Petra Krischok, addetto stampa e relazioni pubbliche di Sos Humanity - a salire a bordo e a fare un giro su questa nave che è regolarmente ormeggiata nel loro porto per effettuare il cambio dell'equipaggio e rifornirsi di generi alimentari da fornitori per lo più locali".

L'iniziativa "Nave aperta" durerà fino al giorno 11 settembre: i ponti della nave saranno liberamente accessibili ai visitatori che potranno anche ammirare una mostra fotografica intitolata "Four Perspectives on Search and Rescue" - Quattro prospettive sul soccorso in mare che illustra cosa accade nelle diverse postazioni durante le operazioni di ricerca e soccorso nel Mar Mediterraneo spiegando il lavoro di salvataggio svolto dai 28 membri dell'equipaggio tra cui il team medico impegnato soprattutto nei momenti del salvataggio quando i naufraghi presentano ferite e violenze.

Nel pomeriggio dell'11 settembre, una tavola rotonda con Sandro Gallinelli, ammiraglio in congedo della Guardia Costiera italiana, e Chiara Denaro, esperta legale in migrazione, tra gli altri, si concentrerà sulla questione di come garantire i diritti umani nel Mediterraneo centrale. Humanity 1 sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 e si terranno visite guidate alla mostra alle 15, alle 16 e alle 17.

Sos Humanity è un'organizzazione non governativa per la ricerca e il salvataggio nel mare Mediterraneo. È stata fondata a Berlino nel 2015, è attiva con il nome Sos Humanity e gestisce la nave di soccorso Humanity 1 dall'agosto 2022. Dal 2016 a oggi, un totale di 37.215 bambini, donne e uomini sono stati salvati dall'annegamento nel Mediterraneo centrale.



