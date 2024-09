La mamma la rimprovera, 26enne tenta di buttarla da finestra

La madre la rimprovera per il disordine in casa e lei, una 26enne con predenti per maltrattamenti in famiglia, prima l'aggredisce con pugni e schiaffi e poi l'afferra per i fianchi e tenta spingerla giù dalla finestra della cucina di casa, un appartamento al quinto piano di un palazzo del popoloso rione di Librino. A salvare la donna è stata la figlia più piccola, di 10 anni, che si è frapposta tra lei e la sorella, riportando anche lei delle ferite. Madre e figlia sono state medicate nel pronto soccorso dell'ospedale San Marco dove i medici hanno avvisato i Carabinieri. Militari dell'Arma hanno verbalizzato il racconto dell'accaduto della vittima che ha presentato denuncia e avviato subito le ricerche della 26enne che era a casa. La donna è stata condotta in Caserma. Nei suoi confronti l'Autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese.



