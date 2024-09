Botte e minacce ai genitori,'ti sparo,ti squarto': arrestato

Aggredisce la madre e la minaccia di morte, "prendo una pistola e ti sparo in testa", poi picchia il padre intervenuto per difendere la moglie urlandogli contro "ti taglio la gola, muori tra le mie mani, ti squarto".

E' l'accusa contestata a un 26enne di Biancavilla (Catania) arrestato da carabinieri della compagnia di Paternò. A interrompere l'aggressione sono stati i militari dell'Arma dopo la richiesta di aiuto di una bambina di 10 anni che ha chiamato il 112. L'uomo, che era agli arresti domiciliari nella casa dei genitori per violenze all'ex moglie, è stato trovato dalla pattuglia della radiomobile che inveiva contro i familiari e minacciava di morte il padre e la madre. Marito e moglie sono stati portati nel pronto soccorso dell'ospedale di Biancavilla e medicati. Sono stati dimessi con una prognosi, rispettivamente, di 7 e 5 giorni. La madre del 26enne ha raccontato agli investigatori che la sera precedente il figlio, tirandola per i capelli, le aveva sbattuto la testa su un muro, ciò fino all'intervento del marito e degli altri familiari che, a malapena, erano riusciti a bloccarlo e a liberarla dalla sua presa. L'uomo è stato condotto in carcere.



