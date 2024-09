Palermo: asfalto nuovo dal porto a via Belgio entro metà mese

"Entro la metà del mese in corso sarà completato il rinnovo del fondo stradale dal porto a via Belgio. L'obiettivo è rendere più fluida la circolazione delle auto in coincidenza con l'apertura delle scuole". Lo afferma l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Palermo Totò Orlando. "Negli ultimi giorni abbiamo asfaltano la rotonda di piazza De Gasperi e stiamo procedendo con la scarifica di via Ausonia - aggiunge Orlando - le opere sono arrivate in via Briuccia. Via Ausonia entro giovedì sarà completata. Poi torneremo sulla seconda carreggiata di via Montepellegrino che ancora resta da asfaltare. Intanto continuano i lavori all'incrocio tra via Roma e via Amari. Seguiranno le opere in via Houel, via Goethe, via Villa Filippina e in piazza San Francesco di Paola. Al Foro Italico (da piazza XIII Vittime a Sant'Erasmo) il cantiere è curato da Terna con cui abbiamo siglato un accordo. E' previsto anche l'intervento su via Lincoln e corso Alberto Amedeo. Per via Lincoln, nel tratto compreso da corso dei Mille e via Archirafi, stiamo attendendo la fine di alcuni lavori dell'Enel". "Asfaltare le strade non è un tema spot per questa Amministrazione - sottolinea l'assessore - l'approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio comunale ha liberato, tra l'altro, da nove a dieci milioni, provenienti dal residuo 2023, che saranno impiegati nelle strade in aggiunta ai fondi ordinari. La dotazione economica attuale ci permette di programmare tre cantieri a settimana lungo le strade fino al termine di questa sindacatura".



