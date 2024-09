Il Volo infiamma il pubblico di Agrigento e spegne le polemiche

Tutto esaurito e pubblico entusiasta, malgrado le polemiche della vigilia sui costi dell'evento e le ironie per il dress code invernale, al concerto nella Valle dei Templi de Il Volo. Un'iniziativa fortemente voluta dalla Regione Siciliana per promuovere Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

Una vera e propria ovazione e caldi applausi sono stati tributati al trio canoro - formato da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone - dal pubblico che ha assistito al primo dei due concerti. La registrazione verrà trasmessa il 24 dicembre, in prima serata, su Canale 5. Il tempio della Concordia è stato così trasformato in un set televisivo natalizio: di qui la richiesta agli ospiti di un dress code invernale, abiti scuri per gli uomini, vestiti lunghi con scialli o coprispalle eleganti per le donne, ma nessun cappotto come qualcuno aveva ipotizzato ironicamente sui social. A parte l'iniziativa goliardica di un gruppo di amici che all'ingresso ha indossato un cappello natalizio per una foto sullo sfondo dei templi illuminati.

La seconda esibizione, in programma questa sera, anche questa sold out, sarà invece in inglese e verrà trasmessa sull'emittente pubblica televisiva americana Pbs (Public Broadcasting Service) in tutti gli Stati Uniti a partire da fine novembre e per tutto il 2025. Il ricavato dei due concerti verrà devoluto in beneficenza per progetti di promozione sociale in Sicilia.

Il sindaco Francesco Miccichè, replicando alle polemiche di questi ultimi giorni, ha sottolineato il ritorno in termini di immagine per la città dei templi in vista dell'appuntamento con Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.



