Calcio: esordio casalingo flop per il Palermo, 1-1 col Cosenza

Quarto punto in quattro partite per il Palermo, che non va oltre l'1-1 interno con il Cosenza. La squadra rosanero con tanto cuore, ma non altrettanto personalità, non sfrutta il primo turno casalingo di questo campionato di serie B. Nel primo tempo il Palermo si inceppa e conclude in svantaggio. La squadra di casa, davanti ai ventiseimila spettatori dello stadio Barbera, si impegna ed è arrembante, ma poco concreta, nonostante un paio di occasioni limpide, con Blin prima di incassare la rete dei calabresi, con Brunori dopo. Discorso opposto per un cinico Cosenza che, nelle sue rare incursioni in avanti, fa male. In meno di dieci minuti Fumagalli colpisce prima il palo esterno e successivamente fa gol, al 40'. Nella ripresa il tecnico Dionisi ridisegna la squadra con qualche cambio. La sostituzione più produttiva è quella con cui Di Mariano subentra a Di Francesco. È proprio Di Mariano, su assist di Insigne, ad acciuffare il pareggio a dieci minuti dal novantesimo. Due minuti dopo ancora Di Mariano va a segno, ma la rete è annullata per fuorigioco. (ANSA)

