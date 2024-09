Un'auto si è ribaltata la scorsa notte a Palermo. E' successo in corso Finocchiaro Aprile all'incrocio con via Contessa Adelasia. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso la donna alla guida della vettura che è stata portata in ospedale dai sanitari del 118. I pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo alimentato a Gpl.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA