Stava riparando la sua auto, muore schiacciato sotto il mezzo

E' rimasto schiacciato dalla sua auto che stava riparando. L'incidente è successo a Cefalù in contrada Timparossa. Un uomo di 56 anni Michele Culotta di Isnello mentre stava riparando la sua Panda è rimasto schiacciato dalla vettura perché i cavalletti su cui era poggiata hanno ceduto. Per Culotta non c'è stato nulla da fare.

I sanitari del 118 intervenuti hanno constatato la morte. A liberare il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri della compagnia di Cefalù.





