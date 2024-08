Scooter in fuga dopo scippo, turista travolto a Catania

Un turista francese di 50 anni è stato travolto ieri sera da uno scooter con a bordo due persone a Catania, nella centrale via Bicocca. L'uomo è ricoverato nel reparto di Ortopedia dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Ha riportato fratture a tibia e perone, clavicola e alle costole. I medici hanno emesso una prima prognosi: dovrebbe guarire in circa 60 giorni. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale, i Carabinieri e personale del 118. Secondo una prima ricostruzione i due a bordo dello scooter stavano fuggendo dopo avere scippato la borsa a una donna e avrebbero travolto l'uomo, senza fermarsi per soccorrerlo. Nella vicenda sarebbe stato coinvolto un secondo scooter.



