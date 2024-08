Guardia di finanza: Leuzzi nuovo comandante secondo Gruppo

Il Tenente colonnello Luigi Leuzzi è il nuovo comandante del secondo Gruppo della Guardia di finanza. Subentra al pari grado Antonino De Fecondo che lascia l'incarico dopo cinque anni.

Il neo comandante ha origini leccesi: 41 anni, coniugato, con tre figli, è laureato in Giurisprudenza, Economia e in Scienze della sicurezza economico-finanziaria. Arriva a Catania da Barletta dove ha ricoperto l'incarico di comandante di un importante Gruppo territoriale, alla guida del quale sono state svolte, in chiave trasversale, complesse e articolate indagini di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria. Dopo aver frequentato l'Accademia della Guardia di finanza, ha svolto l'incarico di comandante di sezione Operativa pronto impiego nel secondo Gruppo di Bologna, di responsabile di un'articolazione del comando regionale Emilia-Romagna, di ufficiale addetto in forza al secondo Gruppo Tutela entrate e al Gruppo Tutela mercato capitali al nucleo Pef di Firenze, di comandante della compagnia di Fano e di comandante del Gruppo di Barletta.

II Gruppo di Catania, reparto dipendente dal comando provinciale della Guardia di finanza di Catania, è impegnato in ambito portuale e aeroportuale, anche con l'ausilio della dipendente compagnia di Catania-Fontanarossa, che costituisce un fondamentale presidio di polizia economico-finanziaria in uno dei più importanti e strategici punti di accesso al territorio nazionale di merci e passeggeri provenienti da rotte internazionali e da tutto il bacino del Mediterraneo.

Il comandante provinciale della Guardia di finanza di Catania, il generale Antonino Raimondo, nel "formulare un vivissimo ringraziamento al tenente colonnello Antonino De Fecondo per il lavoro svolto con assidua dedizione e sereno attaccamento all'Istituzione, ha augurato al tenente colonnello Luigi Leuzzi i migliori successi personali e professionali nel nuovo e delicato incarico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA