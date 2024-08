Tentano truffa telefonica ad anziano, due arresti a Siracusa

Due persone, un uomo di 42 anni e una donna di 48, sono state arrestate dalla Polizia a Siracusa per una tentata truffa aggravata a un anziano. L'uomo era stato contattato telefonicamente sulla linea fissa di casa da un presunto Carabinieri che gli intimava di consegnargli 9.000 euro in contanti, o in alternativa dei monili in oro, quale risarcimento per un incidente stradale causato dal figlio che è in una città del nord Italia. La vittima si è insospettita e, utilizzando un cellulare ha chiamato il 112, che contattava la sala operativa della Questura di Siracusa. Personale della squadra mobile si è recato nella casa dell'anziano e ha arrestato la donna che, spacciandosi per avvocato, era andata a ritirare i soldi e il suo complice che rimasto ad attenderla in auto con il motore acceso, pronto per la fuga. Su disposizione dell'autorità giudiziaria due sono stati condotti in carcere.

Investigatori della squadra mobile della Questura di Siracusa stanno effettuando perquisizioni in due città della Campania, regione d'origine dei due arrestati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA