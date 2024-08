Rientrano in Sicilia dal resto d'Italia oltre tre mila docenti

Sono 3.199 i docenti di ogni ordine e grado per posto comune e sostegno che per effetto della mobilità annuale rientrano in Sicilia da altre regioni d'Italia.

Un dato decisamente in crescita che supera del 30% il contingente dello scorso anno scolastico che era pari a 2.224 insegnanti.

La provincia siciliana che accoglie il maggior numero di richieste da fuori Sicilia è Catania con 702 docenti, segue Palermo con 645, Messina con 627, Trapani con 354, Agrigento con 244, Siracusa con 223, Caltanissetta e Enna 249, (che costituiscono un unico Ambito Territoriale), Ragusa con 155.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA