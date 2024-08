Fratta, 'Taormina Arte seguitissima, grazie agli artisti'

"La Fondazione Taormina Arte Sicilia ha dimostrato con questo seguitissimo festival di avere competenze artistiche e organizzative all'altezza di una istituzione storica e fortemente radicata nel territorio. In brevissimo tempo è stato ideato un cartellone con nomi che hanno incontrato il favore e il gusto del pubblico e della critica". È il bilancio della direttrice artistica Gianna Fratta sul Festival Taormina Arte 2024, andato in scena nella Perla dello Ionio dal 19 al 29 agosto scorsi, con il sostegno del ministero della Cultura e il il patrocinio del Comune di Taormina e del Parco Archeologico Naxos-Taormina.

"Desidero ringraziare gli artisti che hanno raccolto il nostro invito - aggiunge Fratta - spinti anche dal prestigio di questa istituzione e chi ci ha sostenuto, in particolare l'Assessorato al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo.

Continueremo, non solo in estate, a offrire il meglio alla città di Taormina e a quanti frequenteranno questa isola, in attesa di trovare non solo natura, clima e buon cibo, ma anche arte e cultura".

Soddisfatta della kermesse anche l'assessore regionale a Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata: "Raccogliamo con grande entusiasmo il successo registrato dal Festival - afferma - che, con il suo ricco e qualificato programma di eventi, ancora una volta ha rappresentato una importante occasione di rafforzamento dell'offerta turistica destinata ai tanti spettatori che ne hanno apprezzato i contenuti. Un'ulteriore occasione per rafforzare, tra l'altro, quella proficua sinergia ormai nel tempo consolidata con la Fondazione Taormina Arte Sicilia a cui va il mio plauso per l'impegno profuso." Per il commissario straordinario Sergio Bonomo "sono stati dieci giorni di concerti e spettacoli, che hanno visto a Taormina nomi di prestigio del panorama italiano e internazionale". "La Fondazione Taormina Arte Sicilia - sottolinea Bonomo - continua così a essere un punto di riferimento delle politiche culturali e artistiche dell'isola, con una offerta variegata e di alta qualità resa possibile dal sostegno dell'assessorato al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo e dall'efficiente organizzazione della direttrice artistica Gianna Fratta".



