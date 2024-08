Cede pensilina di hotel, feriti nonno e nipote nel Ragusano

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio all'Hotel Baraka Village di Scoglitti, nel Ragusano, dove, nel pomeriggio, una pensilina ha ceduto, provocando la caduta di un uomo e del suo nipotino di soli due anni da un altezza di circa tre metri.

I feriti sono stati trasferiti all'ospedale Guzzardi di Vittoria dalle ambulanze del 118. L'uomo ha riportato un trauma cranico, una contusione epatica, la frattura del bacino mentre il bambino ha riportato solo piccole escoriazioni e si trova attualmente sotto osservazione nel reparto di pediatria. Le sue condizioni non sono preoccupanti.

I tecnici dell'ufficio tecnico del Comune di Vittoria, sono intervenuti per effettuare le necessarie verifiche strutturali.

Al momento, le condizioni di salute dei feriti sono sotto stretta osservazione, mentre sono in corso le indagini per accertare le cause del cedimento e individuare eventuali responsabilità.



