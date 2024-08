Padre e figlia poliziotti arrestano ladro seriale a Siracusa

Due poliziotti, padre e figlia, hanno arrestato un ladro seriale a Siracusa. I due agenti, che prestano servizio rispettivamente, a Siracusa e a Salerno, si trovavano nei pressi di via Tisia quando hanno notato un un uomo che, con mossa fulminea, rubava uno zaino poggiato sullo specchietto retrovisore di una moto parcheggiata, approfittando del fatto che il proprietario era distratto perché impegnato in una conversazione telefonica. Dopo un breve inseguimento i due poliziotti hanno bloccato e arrestato in flagranza il ladro, un cinquantatreenne già noto alle forze dell'ordine perché più volte denunciato per analoghi reati.

Lo zaino, che conteneva i documenti della vittima e la somma di 160 euro, è stato restituito al proprietario. Inoltre, a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati in una tasca dei pantaloncini indossati dall'arrestato un paio di occhiali da sole, provenienti da un altro furto messo a segno lo scorso 20 agosto. Anche gli occhiali sono stati restituiti al legittimo proprietario.

