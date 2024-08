Cremonese-Palermo 0-1 (0-0) in una partita della terza giornata di andata del campionato di serie B.Colpo grosso dei rosanero che colpiscono in contropiede nel secondo tempo con Insigne al 31' dopo una partitta sofferta. E' la prima vittoria in campionato dopo le due sconfitte con Brescia e Pisa.



