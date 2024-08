Panseca, ho una proposta di legge per salvare arte e ambiente

Realizzare quadri e installazioni ricoperte di una patina che sfrutta le proprietà fotocatalitiche del biossido di titanio per purificare l'aria in cui sono immerse. E farlo con l'aiuto dello Stato che potrebbe così, con un solo gesto, aiutare l'arte e salvaguardare l'ambiente. L'idea è di Filippo Panseca, conosciuto ai più come "l'architetto di Craxi", artista visionario e innovativo, da sempre attento alla tutela dell'ambiente.

Per mettere a punto la sua proposta e realizzarne un vero e proprio progetto di legge, Panseca ha chiesto aiuto all'intelligenza artificiale. Classe 1940, e fondatore in Italia, nel lontano 1991, della prima cattedra di Computer Art all'Accademia di Brera, già da anni si è convinto a farsi aiutare dall'IA per proporre normative: come quella pensata per arrestare il progressivo spopolamento anagrafico di Pantelleria, l'isola in cui da anni, da palermitano, ha messo radici.

La sua idea, già messa in partica nei suoi quadri, è quella di realizzare opere con un materiale che disinquina l'ambiente che lo circonda ("non lo dico io ma l'Istituto Superiore di Sanità"). E quindi in grado di purificare la casa che ospita il quadro trattato con questo materiale, o la piazza di una città.

Ottenendo lo stesso preciso effetto che avrebbe la piantumazione di alberi anche dove questo non è possibile, anche quando non c'è più il tempo per attendere i benefici effetti della natura.

Il progetto richiama negli obiettivi quello del Bosco Verticale di Boeri a Milano. "Una moda, una presa in giro, una prigione per chi ci abita. Meglio - afferma l'artista - un albero "bionico": io ne ho progettato uno alto 20 metri da installare nel giardino che ospita il Bosco Verticale che bonificherebbe, da subito, l'ambiente come 350 alberi di alto fusto.

Passivamente, per tutto l'anno e senza bisogno di manutenzioni".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA