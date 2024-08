Dopo schiusa ispezioni ai nidi tartarughe nel Trapanese

Dopo le due schiuse delle uova nelle ultime settimane e lo spettacolo straordinario delle piccole tartarughe che prendono il mare, nella spiaggia di Tre Fontane (Campobello di Mazara) si sono svolte le ispezioni scientifiche sui nidi. Gino Galia del Network tartarughe marine del Wwf, ha effettuato due sopralluoghi attenti dove sono avvenute le due schiuse. Ad accompagnarlo il tecnico Cnr Vincenzo Di Stefano. Nel primo nido sull'arenile ovest della frazione, sono stati conteggiati 118 uova schiuse, 11 non schiuse, 3 tartarughe sono state trovate morte e una era ancora viva ed è stata subito rilasciata in mare. Il nido era profondo 47 centimetri, largo 22, segno quest'ultimo che la tartaruga che ha deposto le uova era molto grande.

Il secondo sopralluogo è avvenuto nel nido al lido "Monnalisa beach", sul lato est dove, giorni addietro, la schiusa è avvenuta in pieno giorno e in mezzo ai bagnanti. Qui sono state conteggiate 46 uova schiuse e 17 non schiuse. Quest'ultimo nido (che non era stato mai segnalato) era profondo 46 centimetri, mentre di diametro misura 16 centimetri.



