Gli speleo sub dei vigili del fuoco hanno individuato pochi minuti fa il corpo senza vita dell'ultima dispersa del naufragio, Hannah Lynch, la figlia diciottenne del magnate inglese scomparsa nel naufragio dell'imbarcazione Bayesian avvenuto lunedì scorso. I sub stanno recuperando il corpo della ragazza per riportarlo in superficie.





